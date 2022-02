Industrie 4.0: DACH stagniert

16. Februar 2022 - Industrie 4.0 wird von Unternehmen im DACH-Raum noch stiefmütterlich behandelt, mit Ausnahme der Autobranche. Firmen aus China und den USA sind bedeutend weiter.

Im globalen Vergleich sind Unternehmen aus China und den USA am weitesten, wenn es um digitale Technologien im industriellen Umfeld geht. In Europa kann Grossbritannien einigermassen mit den Spitzenreitern mithalten, im deutschsprachigen Raum dagegen gibt es kaum noch Digitalisierungsfortschritt in Richtung Industrie 4.0. Dies sind die zentralen Erkenntnisse des Industrie 4.0 Barometers 2021, erstellt vom Beratungsunternehmen MHP in Zusammenarbeit mit der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU).



Unternehmen im DACH-Raum schneiden in der aktuellen Studie sogar schlechter ab als 2020. Auch im internationalen Vergleich werden Firmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zunehmend abgehängt. So setzen etwa chinesische Unternehmen 20 Prozent öfter auf Digital Twins, weisen eine doppelt so hohe Transparenz in der Supply Chain auf und steuern ihre Anlagen ebenfalls doppelt so oft per Automatisierung und Remote Control.