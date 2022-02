Gratis Lexikon für mehr als 900 Cloud-Risiken

(Quelle: Orca Security)

8. Februar 2022 - Orca Security öffnet seine Datenbank mit mehr als 900 Cloud-Risiken als Nachschlagewerk für Sicherheitsspezialisten. Die Orca Cloud Risk Encyclopedia ist per sofort live.

Der Cloud-Security-Spezialist Orca Security hat eine Online-Enzyklopädie zu Cloud-Risiken lanciert, die der Security-Community per sofort kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Die Plattform soll eine globale Ressource für Praktiker und Forscher in der gesamten InfoSec-Community sein. Das Nachschlagewerk Orca Cloud Risk Encyclopedia war bis anhin Teil der Orca-Security-Plattform und ist nun für die ganze Security-Gemeinschaft verfügbar. Man wolle die Kräfteverhältnisse endlich wieder zugunsten der Verteidiger verschieben, so Orca.Die verschiedenen Einträge auf der Plattform, die über diesen Link zugänglich ist , lassen sich unterschiedlich filtern, etwa nach Cloud-Plattform, Risikokategorie oder Compliance Frameworks. Total sind derzeit mehr als 900 Cloud-Risiken in 26 Compliance Frameworks und in 16 Risikokategorien aufgeführt, die Plattform soll auch künftig topaktuell gehalten und mit den neuesten Trends und Gefahren aufdatiert werden. Hier gibt es auf dem Orca-Blog mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links. (win)