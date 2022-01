Gesucht: Managed Security Service Provider für Microsoft 365

(Quelle: Adobe Stock/Timetoact)

25. Januar 2022 - In der März-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" behandelt der Schwerpunkt das Thema "Security und Microsoft 365". Für eine Marktübersicht suchen wir deshalb Managed Security Service Provider aus der Schweiz, die Dienstleistungen rund um Microsoft 365 anbieten.

Sind Sie ein Managed Security Service Provider mit Sitz in der Schweiz und bieten Sicherheitsdienstleistungen für Microsoft-365-Umgebungen an? Wenn ja, dann sollten Sie sich bei uns melden, denn in der März-Ausgabe 2022 von "Swiss IT Magazine" (erscheint am 28. Februar) werden wir das Thema "Security und Microsoft 365" näher beleuchten und eine Marktübersicht mit MSSPs und ihren Angeboten publizieren.Möchten Sie mit Ihrem Unternehmen in der Marktübersicht vertreten sein? Dann melden Sie sich bis spätestens am 1. Februar 2022 via E-Mail bei Luca Cannellotto unter lcannellotto@swissitmedia.ch . Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. (luc)