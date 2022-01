Infoniqa entwickelt Sage-Produkte weiter

(Quelle: Infoniqa)

12. Januar 2022 - Sage 50 Extra erhält ein REST-API, Sage 200 Extra wird mit Infoniqa One HCM integriert – diese und weitere Neuerungen präsentiert Infoniqa nach der Sage-Übernahme vom Frühling 2021.

Im April 2021 hat Infoniqa das Schweizer Geschäft der Sage Group übernommen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun gibt das Unternehmen bekannt, dass es aktiv in die Weiterentwicklung der lokalen Produkte investiert hat und stellt erste Neuerungen vor, dies "auf dem Weg zum vollintegrierten Anbieter Cloud-basierter Business Software und Services", wie es in der Mitteilung heisst. Die Neuerungen betreffen zunächst die Treuhänder-Lösungen Sage 200 Extra und Sage 50 Extra.Für Sage 200 Extra hat Infoniqa eine Integration mit Infoniqa One HCM entwickelt. Die Personalstammdaten, Lohnabrechnungen und Lohnausweise aus der Sage-Lösung werden damit in Infoniqa One HCM verfügbar. Weitere Ausbauschritte bis hin zur vollständigen Integration werden zusammen mit Pilotkunden entwickelt. Dazu kommt eine neue Spesenerfassungsfunktion, die zusammen mit direkter Spesenauszahlung via Kreditorenbuchhaltung das Spesenmanagement vereinfacht. Auch eine mobile Spesen-App ist in Entwicklung, sie soll im Februar verfügbar werden. Und für Microsoft Power BI gibt es ein Standard-Finanzmodell für Sage 200 Extra mit eigenen Tabellen und Scripts.