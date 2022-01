Was erwartet der Channel vom Jahr 2022? Jetzt an der Umfrage teilnehmen!

(Quelle: Nadine Shaabana/Unsplash)

12. Januar 2022 - Wie steht es um den Schweizer Channel? Sechs Fragen gilt es in der Umfrage zu beantworten. Damit wollen wir herausfinden, welche Erwartungen Schweizer IT-Händler, Reseller und Systemintegratoren ans Jahr 2022 haben und wo die Herausforderungen liegen. Jetzt mitmachen, die Umfrage endet in wenigen Tagen.

Unser Schwestermagazin "Swiss IT Reseller" will mit einer kurzen Umfrage herausfinden, wie es um den Schweizer Channel steht. Wie erging es den Distributoren, Resellern und Systemintegratoren im Jahr 2021 und was erwarten sie von 2022?Mit unserer Channel-Umfrage wollen wir Antworten dazu liefern. Sie läuft nur noch wenige Tage und nimmt nur rund zwei Minuten Ihrer Zeit in Anspruch.Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns und dem Channel, ein Bild der aktuellen Lage zu zeichnen. Ob sich Ihre Antworten mit denen Ihrer Marktbegleiter decken, erfahren Sie dann im ersten Heft 2022 oder an dieser Stelle online. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Teilnahme an der Umfrage. (luc)