Samsung lanciert Fan-Edition des Galaxy S21

(Quelle: Samsung) Samsung lanciert Fan-Edition des Galaxy S21

(Quelle: Samsung)

4. Januar 2022 - Samsung erweitert sein Galaxy-Portfolio um die Fan-Edition des Galaxy S21, die unter anderem mit ihrer Performance und den Kameras glänzen soll.

Samsung erweitert sein Portfolio zum Jahresbeginn mit dem Galaxy S21 FE 5G, der Fan-Edition seiner Galaxy-S21-Serie. Das Gerät soll Premium-Funktionen der Galaxy-S21-Serie in einem auffälligen Design zusammenführen, so das Unternehmen. So verfügt das Galaxy S21 FE 5G über ein Contour-Cut-Design, bei dem sich das Kameragehäuse nahtlos in den Rahmen einfügt. Das 7,9 Millimeter dicke Gerät ist in den vier Farben Oliv, Lavendel, Weiss und Graphit verfügbar.



Punkten soll es unter anderem mit seiner Performance und seiner Kamera. So ist das neue Samsung-Smartphone mit einem Snapdragon-888-5-nm-64-Bit-Octa-Core-Prozessor, der auch bei der S21-Serie zum Einsatz kommt, sowie einem 6,4-Zoll FHD+-Dynamic-Amoled-2X-Display ausgestattet, der eine 120-Hz-Bildwiederholfrequenz bietet. Der Akku soll derweil den ganzen Tag halten und lässt sich in 30 Minuten um mehr als 50 Prozent aufladen. Ausserdem gibt es das Smartphone wahlweise mit 8 GB RAM mit 256 GB internem Speicher oder 6 GB RAM mit 128 GB interner Speicherkapazität. Und schliesslich verfügt das Galaxy S21 FE 5G über dieselben drei Kameras wie das Galaxy S21 5G – eine 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, eine 12-MP-Weitwinkelkamera und eine 8-MP-Teleobjektiv-Kamera – sowie einen im Vergleich zum Vorgängermodell Galaxy S20 FE verbesserten Nachtmodus und eine Dual-Recording-Funktion, mit welcher Objekte vor und hinter der Kamera eingefangen werden können.



Das Modell mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher gibt es ab sofort für 749 Franken, die Version mit 8GB RAM und 256 GB Speicher kostet 819 Franken. (abr)