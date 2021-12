Awesome.cloud im Test

(Quelle: Serverbase)

17. Dezember 2021 - Mit Awesome.cloud hat der Schweizer IT-Dienstleister Serverbase eine IaaS-Plattform lanciert, die das Bereitstellen einer Cloud-Infrastruktur zum Kinderspiel machen soll. Wir haben dieses Versprechen überprüft.

Der Bülacher Cloud Provider Serverbase hat mit dem Angebot Awesome.cloud eine IaaS-Plattform entwickelt, die es IT-Dienstleistern ermöglichen soll, ohne grosses Fachwissen eine Cloud-Infrastruktur für KMU-Kunden bereitstellen zu können. So zumindest lautet das Versprechen, das unter anderem dank einer einfach gehaltenen Oberfläche und einer intuitiven Bedienung gehalten werden soll."Swiss IT Magazine" hat Awesome.cloud für die aktuelle Ausgabe von Microsoft-Experte Andreas Schweizer testen lassen, und sein Fazit lautet: Die Lösung hält, was sie verspricht. Die Einrichtung einer Cloud-Infrastruktur auf Basis von Microsoft Remote Desktop Server ist in der Tat enorm einfach und geht rasch von der Hand. Gefallen hat ausserdem der hohe Automatisierungsgrad, der gleichzeitig aber auch einige Nachteile respektive Einschränkungen mit sich bringt, die man kennen sollte.Was Awesome.cloud kann und was nicht, lesen Abonnenten in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine". Noch kein Abo? Hier kostenlos ein Probeabo bestellen . Alternativ kann der komplette Test auch an dieser Stelle online nachgelesen werden. (mw)