IT-Händler und Integratoren aufgepasst: Welche Erwartungen haben Sie für 2022

(Quelle: Nadine Shaabana/Unsplash)

16. Dezember 2021 - Mittels Umfrage will "Swiss IT Reseller" herausfinden, mit welchen Erwartungen Schweizer IT-Händler, Reseller und Systemintegratoren ans kommende Jahr gehen. Die Teilnahme dauert keine zwei Minuten und liefert wertvolle Erkenntnisse.

Wie haben sich die Umsätze der Schweizer IT-Händler, Reseller und Systemintegratoren 2021 entwickelt, und wie gut ist die Auftrags-Pipeline für 2022 gefüllt? Welche Herausforderungen stehen für 2022 an und worauf werden die Investitionen fokussieren? Diese Fragen interessieren "Swiss IT Reseller" im Rahmen einer Umfrage, die aktuell an dieser Stelle läuft.Darum unsere Bitte an die Leser: Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit, um rasch sechs Fragen zu beantworten und uns einen Einblick ins Innenleben des Schweizer IT-Channels zu gewähren. Ob sich Ihre Antworten mit denen Ihrer Marktbegleiter decken, erfahren Sie dann in der ersten Ausgabe 2022 von "Swiss IT Reseller" respektive auf www.itreseller.ch zu gegebener Zeit online. Danke für Ihre Zeit und Ihre Teilnahme an der Umfrage . (mw)