Totalausfall bei Github übers Wochenende

29. November 2021 - In der Nacht zum 28. November kam es bei Github zu mehreren Problemen und Ausfällen. Die Gründe dafür sind nach wie vor nicht bekannt, die Störung konnte jedoch behoben werden.

Bei Github kam es am Sonntag, den 28. November um 03:18 Uhr zu einem Ausfall. Danach war die Entwickler-Plattform während rund zwei Stunden komplett offline. Entsprechende Meldungen , die bei "Allestörungen.ch" eingingen, zeigen, dass der Dienst auch in der Schweiz kompromittiert war. Selbst Stunden nach der Behebung des Problems durch Microsoft wurden einzelne Ausfälle registriert ( via "Winfuture").Zunächst meldeten mehrere Entwickler Schwierigkeiten beim Zugriff auf ihre Projekte. Weitere Probleme tauchten dann auch bei einzelnen Aktionen auf der Plattform auf, so zum Beispiel bei Pull-Requests. Erst nach über zwei Stunden konnten die Techniker von Microsoft die Ursache der anhaltenden Ausfälle identifizieren und die Dienste wieder hochfahren. Was genau indes die Probleme verursacht hat, ist nach wie vor nicht bekannt. (luc)