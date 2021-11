Das sind die Black Friday Deals 2021

(Quelle: Microspot)

26. November 2021 - Es ist wieder soweit: Die Schweizer Online-Händler haben die Black-Friday-Rabattschlacht gestartet. Wir haben uns umgesehen und zeigen, wer in Sachen Schnäppchenangebote die Nase vorn hat.

Seit Mitternacht tobt die grosse Rabattschlacht rund um den Black Friday auch in der Schweiz. Wie jedes Jahr wirft Swiss IT Magazine auch dieses Mal wieder einen Blick auf die Rabatt-Angebote bei den grossen IT- und CE-Händlern in der Schweiz und pickt einige Highlights aus dem teils beachtlich grossen Schnäppchen-Angebot.: Beim Online-Händler mit Sitz in Mägenwil stechen die 4K-Flachbildfernseher von Samsung, LG oder Sony ins Auge, die im Fall der Samsung-Geräte mit Rabatten von 50 Prozent und mehr erhältlich sind. Ebenfalls Käufer finden dürften die Surface-Laptops von Microsoft, die rund einen Viertel günstiger zu haben sind. Vor 9 Uhr morgens bereits ausverkauft waren ein Erazer-Gaming-PC von Medion (20 Prozent Rabatt), ein Samsung-Smartphone vom Typ Galaxy A52 (25%) oder ein Apple Smartspeaker (24%), Bracks einziges Apple-Schnäppchen.: Ebenfalls ein breites Angebot an Vergünstigungen hat Digitec aufgetischt. Positiv fällt hier die Möglichkeit auf, die Schnäppchen gleich nach Rabattstufe oder Hersteller zu filtern, allerdings ist der Shop spürbar langsamer als sonst. Auch hier finden sich Flachbild-TVs mit teilweise massiven Vergünstigungen. Ein 65-Zöller von Samsung (mittlerweile bereits ausverkauft) ging etwa bereits für einen Drittel des ursprünglichen Preises über den Tisch. Hingegen sind Samsungs faltbaren Handys mit 10 bis 15 Prozent Rabatt nur wenig vergünstigt. Als Renner erwies sich bei Digitec Apples MacBook Air, das in diversen Konfigurationen schon am früheren Morgen nicht mehr verfügbar war, dies, obwohl der Rabatt mit 10 bis 15 Prozent nicht sonderlich hoch ausgefall war.: Bei Fust stechen die teils bis zu 48 Prozent rabattierten Smartphones ins Auge. Allerdings gilt es aufzupassen: Die Vergünstigungen von 40 Prozent und 40 Franken sind fast identisch dargestellt, wobei ein um 40 Franken reduziertes iPhone nicht unbedingt als Schnäppchen zu bezeichnen ist. Dazu werden hier teilweise Schnäppchen-Angebote mit unbekanntem Liefertermin präsentiert, auch nicht gerade das, was sich Otto-Normal-Onlineshopper in der Regel wünscht.: Über das wohl aufsehenerregendste Angebot bei Interdiscount haben wir bereits berichtet : Das Halbtax-Abo gibt's zum halben Preis – allerdings nur für Neukunden. Interdiscount beschränkt die Angebote im Übrigen auch nicht auf den Freitag, sondern macht daraus gleich die Black Friday Week. Insgesamt finden sich hier 316 vergünstigte Artikel mit den unterschiedlichsten Rabatten, wobei bei einigen Produkten nicht angegeben ist, was der ursprüngliche Preis wäre. Ein HP-Convertible vom Typ Envy x360 gibt's etwa mit 43 Prozent Rabatt, während ein Apple iMac Retina 5k immerhin 25 Prozent günstiger zu haben ist. Kaum der Rede wert sind auch bei Interdiscount die Rabatte bei den Smartphones von Apple und Samsung.