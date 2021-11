Digitalisierung im KMU: Home-Office-Nutzung hat sich verdoppelt

(Quelle: Pixabay/inkflo)

19. November 2021 - Laut einer neuen Studie, die sich mit den Themen Digitalisierung und Cybersicherheit im KMU beschäftigt hat, hat sich die Home-Office-Nutzung in Schweizer KMU seit Beginn der Pandemie verdoppelt.

Gemäss einer Studie von GFS Zürich, die im Auftrag der Mobiliar, von Digitalswitzerland , der Allianz Digitale Sicherheit Schweiz, der Fachhochschule Nordwestschweiz – Kompetenzzentrum Digitale Transformation und der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften in Auftrag gegeben wurden, etabliert sich das Home Office als Arbeitsort für KMU. So betrug die Nutzung von Home Office vor der Pandemie 10 Prozent, stiegt während des ersten und des zweiten Lockdowns auf 38 respektive 36 Prozent, und liegt nun bei 20 Prozent. Somit hat sich die Nutzung seit Beginn der Pandemie verdoppelt.Als grösste Herausforderungen rund ums Home Office haben sich derweil Themen wie Teamzusammenhalt, die Stimmung unter den Mitarbeitenden oder die drohende Vereinsamung – soziale Faktoren also – hervorgetan. Am zweithäufigsten wurden im Rahmen der Studie die notwendigen technischen Lösungen wie Daten- und Telefonzugriff erwähnt, am dritthäufigsten organisatorische Herausforderungen.