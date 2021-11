Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen für Videos

12. November 2021 - Für das Abspielen, Bearbeiten oder Konvertieren von Videomaterial bietet die Freeware-Szene jede Menge leistungsfähige Werkzeuge. Wir präsentieren jene 10 Video-Tools, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Video angeführt von Video Lan Client. Die Open-Source-App vermag nicht nur quasi jedes Videoformat abzuspielen, sondern beinhaltet auch eine integrierte Streaming-Funktion. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten das professionelle Video-Postproduktionssystem DaVinci Resolve oder die Videoschnitt-Lösung Shotcut, die mit einer ganzen Reihe an Effekten und Filtern aufwarten kann.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Anwendungen für Videos präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)