Schweiz hat Nachholbedarf bei der Datenkompetenz

11. November 2021 - Laut einer Studie des Business Application Research Center bezeichnen sich nur 16 Prozent der Unternehmen in der DACH-Region als tatsächlich datengetrieben. Auch in der Schweiz herrscht beim Thema Datenkompetenz Nachholbedarf.

Eine Studie des deutschen Business Application Research Center (BARC), die von Alteryx in Auftrag gegeben wurde, stellt den Unternehmen in der DACH-Region ein schlechtes Zeugnis aus, wenn es um die Datenkompetenz geht. Gemäss den Studienautoren geht es auch in der Schweiz nur schleppend voran, was die Demokratisierung von Daten und die Etablierung einer Analytics-Kultur in den Unternehmen betrifft. So sind 80 Prozent der befragten Entscheider davon überzeugt, dass die Unternehmensergebnisse deutlich verbessert werden könnten, wenn sie den Grad der datengesteuerten Entscheidungsautomatisierung erhöhen würden. Und in 49 Prozent der Unternehmen werden die Datenverantwortlichen weiterhin von elementaren Datenproblemen ausgebremst.



Nur 16 Prozent der DACH-Unternehmen bezeichnen sich derweil selbst als datengetrieben, während es im weltweiten Vergleich rund ein Viertel sind. Solche Unternehmen treffen Entscheidungen ganz oder zumindest überwiegend auf der Grundlage von Daten und Analysen. Problematisch ist laut den Autoren der Studie auch, dass nur 12 Prozent der Unternehmen ihre Mitarbeiter in Bezug auf ihre Daten- und Analysefähigkeiten schulen. Dies, obwohl immerhin 35 Prozent der Ansicht sind, dass gezielte Personalentwicklungs- und Schulungsmassnahmen in diesem Bereich wichtig sind.