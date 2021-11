Visio für Web nun Teil von Microsoft 365 für Business-Kunden

(Quelle: Microsoft)

(Quelle: Microsoft)

4. November 2021 - Erste Microsoft-365-Kunden können die Web-Version von Visio bereits nutzen. Bis Ende Januar 2022 sollen alle Commercial-Abonnenten in den Genuss der Diagrammsoftware kommen.

Microsoft hat eine Web-Version der Diagramming-Software Visio mit elementaren Features entwickelt ("Swiss IT Magazine" berichtete ) und stellt sie seit August 2021 ausgewählten Business-Kunden von Microsoft 365 zur Verfügung. Jetzt soll Visio Web breiter ausgerollt werden, wie Mukul Kumar von Microsoft in einem Techcommunity-Blogpost verkündet. Aktuell könnten 75 Millionen Nutzer Diagramme in der Visio-Web-App oder direkt in Teams erstellen, editieren und teilen, heisst es. Der erweiterte Rollout soll bis Ende Januar 2022 dauern und weltweit alle geschäftlichen Microsoft-3654-Kunden umfassen.Mit der Web-Version von Visio lassen sich gängige Business-Diagramme, Blockdiagramme, Business-Matrizen, Venn-Diagramme, Zyklusdiagramme, Pyramidendiagramme, Prozessdiagramme und einfache Flowcharts erstellen. Die Software bietet 48 Templates und hunderte Shapes. Komplexere Diagrammwünsche erfüllen weiterhin die Visio-Standalone-Pläne. Auf Office.com lässt sich Visio Web, sobald verfügbar, über einen Button im linksseitigen App Launcher aufrufen. (ubi)