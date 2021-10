Das Start-up Smood erobert neue Geschäftsfelder

Das Start-up Smood erobert neue Geschäftsfelder

14. Oktober 2021 - Smood entstand als Lieferdienst für Restaurants in der Region Genf. Heute expandiert das Start-up in neue Geschäftsfelder und will zum Schweizer Taschenmesser der Lieferservices avancieren.