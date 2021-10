Corona fördert mobiles Bezahlen in der Schweiz

6. Oktober 2021 - Corona sei Dank kaufen Schweizerinnen und Schweizer vermehrt online ein, wie eine aktuelle Studie von Visa zeigt. Und im stationären Handel bezahlt mittlerweile jeder Vierte mobil.





Und auch im stationären Handel wird das mobile Bezahlen immer beliebter. So bezahlen hierzulande 25 Prozent ihre Einkäufe mobil, bei den 18- bis 35-Jährigne liegt der Anteil gar bei 38 Prozent. Dabei nimmt nicht nur die Zahl der Mobil-Zahler zu, sondern auch die Häufigkeit: 57 Prozent setzen mindestens einmal pro Woche auf diese Möglichkeit. Das digitale Bezahlen gehört immer mehr zum Alltag der Schweizerinnen und Schweizer, wie der Visa Payment Monitor zeigt. Zurückzuführen ist diese Tatsache auf die Coronapandemie, kaufen die Menschen hierzulande deswegen doch vermehrt online ein. Gerade bei den 18- bis 35 Jährigen zeigt sich, dass 44 Prozent nun häufiger online shoppen als vor der Pandemie. Gesamtschweizerisch ist es jeder Dritte, der mehr online einkauft. Dabei kommen bei 58 Prozent auch das Smartphone oder Tablet zum Einsatz. Bei den 18- bis 35-Jährigen nutzen gar 83 Prozent ein mobiles Endgerät, um den Einkauf zu tätigen. Gesamtschweizerisch ist die Kreditkarte bei 61 Prozent das bevorzugte Bezahlmittel, der Kauf auf Rechnung landet mit 44 Prozent auf Platz vier.Und auch im stationären Handel wird das mobile Bezahlen immer beliebter. So bezahlen hierzulande 25 Prozent ihre Einkäufe mobil, bei den 18- bis 35-Jährigne liegt der Anteil gar bei 38 Prozent. Dabei nimmt nicht nur die Zahl der Mobil-Zahler zu, sondern auch die Häufigkeit: 57 Prozent setzen mindestens einmal pro Woche auf diese Möglichkeit.

Als Vorteile, die das mobile Bezahlen mit sich bringt, sehen die Nutzer einen besseren Überblick über die Ausgaben (46%), dass sie kein Bargeld mehr abheben müssen (54%) und weniger Anstehen an der Kasse (53%).



So erstaunt es wenig, dass sich 45 Prozent für das Smartphone und gegen das Portemonnaie entscheiden würden, wären sie vor die Wahl gestellt. Bei den 18- bis 35-Jährigen liegt der Anteil gar bei 64 Prozent. Und immerhin 32 Prozent meiden Geschäfte, in welchen sie nicht mobil bezahlen können.



Und schliesslich zeigt die Studie, dass die Kontaktlosfunktion in der Schweiz zum Standard geworden ist. 88 Prozent der Schweizer bezahlen durch das Auflegen einer Karte, eines Smartphones oder eines Wearables. Die Debitkarte wird dabei am häufigsten für kontaktlose Bezahlungen in Geschäften genutzt (72%). Im Handel ist die Debitkarte das präferierte Bezahlmittel (37 %), deutlich vor Bargeld (26%) und Kreditkarte (25%). (abr)