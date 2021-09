2021 hat bereits mehr Zero-Days als 2020

(Quelle: beebright – stock.adobe.com)

27. September 2021 - 2021 wurden bereits mehr Zero Days entdeckt als im ganzen Jahr 2020. Die Gründe sind aber möglicherweise beruhigender, als es im ersten Moment scheint.

Im laufenden Jahr 2021 haben Sicherheitsforscher bereits mehr Zero-Days-Exploits gefunden als 2020 und damit auch mehr als in jedem anderen Jahr bisher. Total wurden 2021 bereits 66 Zero Days gefunden, 2020 waren es noch etwa halb so viele. Wie "Heise" berichtet , sind die Gründe für den massiven Anstieg jedoch nicht gänzlich klar.Als mögliche Gründe für den starken Anstieg werden die besserer Verfügbarkeit von Hacking Tools, das grosse und einfach zugängliche Angebot auf dem Exploit-Markt und die schnelle Erkennung von Hacks – auch von sehr komplexen Angriffen – aufgeführt. Wie es weiter heisst, ist der auffällige Anstieg wahrscheinlich auf eine Kombination dieser Faktoren zuzuschreiben. In der Tendenz scheinen die befragten Experten von Microsoft und Fireeye Mandiant aber der Meinung zu sein, dass der Anstieg eher nicht mit einem überproportionalen Anstieg der Angriffe selbst zu tun habe, sondern eher den besseren Mechanismen zum Registrieren von Angriffen oder dem Aufspüren von Lecks zu tun hat. (win)