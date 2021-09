Opensignal hat Schweizer 5G-Netze getestet

(Quelle: Opensignal)

2. September 2021 - Sunrise holt sich den ersten Preis in der Kategorie Geschwindigkeit, während Swisscom bei der Verfügbarkeit und der Reichweite obenauf schwingt. Salt ist hingegen stark bei bei der Nutzererfahrung mit Videos, Games und Voice Apps.

Der 5G User Experience Report von Opensignal untersucht zum ersten Mal das Nutzererlebnis in den 5G-Netzen von Salt Sunrise und Swisscom in der Schweiz. Die Analyse wurde im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 29. Juli 2021 durchgeführt. Sunrise gewinnt den ersten Platz für die Geschwindigkeit seines 5G-Netzes. Beim Download erreichen die Kunden von Sunrise durchschnittliche Geschwindigkeiten von 199 MBit/s, während es beim Upload 39,3 MBit/s sind. Bei Salt und Swisscom liegen die Downloadgeschwindigkeiten im Schnitt rund 35,6 MBit/s tiefer als bei Sunrise.Derweil kann sich Swisscom in den beiden Kategorien Verfügbarkeit und Reichweite durchsetzen. Die Kunden des Telcos konnten sich öfter und an mehr Orten mit dem 5G-Netz verbinden, als die Kunden der Konkurrenz. So hatten die Swisscom-Kunden während 13,3 Prozent der Zeit eine aktive 5G-Verbindung. Sunrise liegt in diesem Benchmark fast 2 Prozentpunkte hinter Swisscom , während die Kunden von Salt nur während 5 Prozent der Zeit über eine aktive 5G-Verbindung verfügten.