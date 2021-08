Chatbots auf dem Vormarsch

(Quelle: Aiaibot)

25. August 2021 - Laut der aktuellen Chatbot-Studie 2021 von der ZHAW und Swiss Moonshot nutzen heute mit 63 versus 40 Prozent der Befragten deutlich mehr Menschen Chatbots als vor drei Jahren.

Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat in Zusammenarbeit mit dem Tech-Unternehmen Swiss Moonshot, Entwickler der Chatbot-Software Aiaibot, eine Umfrage zu Chatbots durchgeführt. Für die Chatbot-Studie 2021 wurden rund 1000 Personen ab 18 Jahren aus der DACH-Region zur Chatbot-Nutzung und zu ihren Erfahrungen und Erwartungen im Zusammenhang mit den digitalen Gesprächspartnern befragt.Ein erstes Ergebnis: Heute haben 63 Prozent der Befragten Erfahrungen mit Chatbots gemacht – bei der letzten Studie von 2018 waren es erst 40 Prozent. Wer noch keinen Kontakt zu Chatbots hatte, kann sich dies für die Zukunft in manchen Fällen sehr gut vorstellen: 44 Prozent der Chatbot-naiven Umfrageteilnehmer haben sich dementsprechend geäussert.Die ZHAW zieht aus der Studie vier Erkenntnisse. Als Erstes schätzen Kunden die Geschwindigkeit und Rundum-Verfügbarkeit von Chatbots. Erreichbarkeit, Neutralität und schnelle Hilfe liegen an der Spitze der gewünschten Eigenschaften. Interessant: Chatbots werden typischerweise zu Hause am Abend oder Wochenende genutzt, für Aufgbaben wie Informationen einholen, Termine vereinbaren, Lieferstatus abfragen, Adressänderungen und Unterstützung im Kaufprozess.