Elementary OS 6 wird veröffentlicht

(Quelle: Elementary)

13. August 2021 - Von der Ubuntu-basierten Linux-Distribution wurde die Version 6 zum Download freigegeben. Laut Hersteller handelt es sich dabei um das grösste bis anhin veröffentlichte Update.

Elementary hat diese Woche die Version 6 seines gleichnamigen Ubuntu-basierten Linux-Betriebssystem freigegeben. Wie Elementary-Mitgründer Cassidy James Blaede in einem Blog-Beitrag schreibt, handelt es sich beim jüngsten Release um das bisanhin grösste Update der Plattform.Was die neuen Funktionen anbelangt, so finden sich diese in den verschiedensten Bereichen. So versteht sich das OS mit erweiterten Mulit-Touch-Gesten und hat ein verbessertes Benachrichtigungssystem sowie eine neue Aufgaben-App bekommen. Aktualisiert wurde auch der Webbrowser, der neu schlicht Web heisst und über einen intelligenten Tracking-Schutz verfügt. Überarbeitet wurden weiter die Apps Mail, Calendar oder Camera. Daneben finden sich zahllose Neuerungen beim Desktop- oder Windows-Management inklusive neuer Menüs. Hinzu kommen Firmeware-Updates der einschlägigen Hersteller, wobei mitunter Dell, Lenovo, HP oder Intel genannt werden.Elementary OS 6 steht gegen einen freiwilligen Unterstützungsbeitrag oder alternativ auch kostenlos als 2,2 GB grosses ISO-Image zum Download zur Verfügung. (rd)