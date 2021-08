Magic Keyboard mit TouchID jetzt einzeln erhältlich

(Quelle: Apple/SITM)

4. August 2021 - Das mit dem M1-iMac mitgelieferte Magic Keyboard mit TouchID ist jetzt auch als separates Zubehör für Apple-Silicon-basierte Mac-Modelle erhältlich.

Zum M1-basierten 24-Zoll-iMac in bunten Farben liefert Apple eine neue Tastatur, die über einen TouchID-Sensor zur Anmeldung per Fingerabdruck verfügt. Bisher gab es dieses Magic Keyboard mit TouchID nur zusammen mit dem neuen iMac. Jetzt verkauft Apple die Tastatur auch separat, und zwar in einer Version mit und einer zweiten ohne Zahlenblock. Das Zubehör ist mit Preisen von 189 beziehungsweise 159 Franken nicht gerade billig – vor allem im Vergleich mit den Varianten ohne TouchID, die jeweils ganze 50 Franken weniger kosten.Im Gegensatz zu den Keyboards, die mit dem iMac in der jeweiligen Farbe des Computers geliefert werden, sind die separaten Magic Keyboards mit TouchID nur in Weiss erhältlich. Der integrierte Akku soll laut Apple eine "unglaublich lange Batterielaufzeit" bieten und mit einer Ladung über einen Monat lang halten. Aufgeladen wird er über das mitgelieferte USB-C/Lightning-Kabel.Das Ganze hat allerdings einen Haken: Die TouchID-fähigen Magic Keyboards funktionieren nur an einem Mac mit Apple Silicon, Besitzer von Intel-basierte Macs bleiben aussen vor. Als weitere Voraussetzung nennt Apple MacOS 11.4 oder neuer. (ubi)