Cybersecurity-Partnerschaft zwischen Armee und Mobiliar

(Quelle: Mobiliar)

18. Mai 2022 - Das erste Element einer intensivierten Cybersecurity-Kooperation der Schweizer Armee und der Mobiliar Versicherung wird eine gemeinsame Cyberübung sein. Ziel ist der Wissensaustausch zwischen Privatwirtschaft und Armee.

Die Schweizer Armee hat ein Partnerschaftsabkommen mit der Mobiliar Versicherung unterzeichnet. Das Ziel der Vereinbarung ist laut der Mitteilung die Intensivierung des Wissensaustausches zwischen der Privatwirtschaft und der Armee. Dabei geht es jedoch nicht um Versicherungen, sondern in einem ersten Kooperationsfeld um die Cybersicherheit, wie Mobiliar-CEO Michèle Rodoni betont: "Cyberangriffe sind für die Mobiliar eines der grössten Risiken. Dank der Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee profitieren wir von ihrer Expertise und können gleichzeitig auch das Know-how der Mobiliar einbringen. Dieser Austausch bringt uns beide voran."Konkret ist als Erstes eine gemeinsame Cyberübung vorgesehen – was das genau beinhaltet, erfährt man allerdings nicht. Die Übung diene als Pilotprojekt und werde von der Armee entwickelt und durchgeführt. Die Armee könne in einer solchen Kooperation auch andere Denkweisen, Herangehensweisen und Bereiche erkennen, heisst es weiter.Im Übrigen handelt es sich nicht um die erste Zusammenarbeit von Mobiliar und Armee: Die Mobiliar hat bei der Entwicklung des von der Armee angeregten und von ICT-Berufsbildung entwickelten Lehrgangs zum Eidgenössisch Diplomierten Cyber Security Specialist mit Fachausweis massgeblich als Wirtschaftspartner mitgewirkt. Und es soll auch nicht die einzige Private-Public-Kooperation der Armee bleiben: Weitere Unternehmen seien interessiert und würden folgen. (ubi)