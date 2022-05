UMB als bester Arbeitgeber ausgezeichnet

(Quelle: Great Place to Work) UMB als bester Arbeitgeber ausgezeichnet

(Quelle: Great Place to Work)

12. Mai 2022 - Great Place to Work hat einmal mehr die besten Schweizer Arbeitgeber in den Kategorien Small, Medium und Large ausgezeichnet. In letztgenannter Kategorie steht UMB auf dem ersten Rang.





Besondere Erwähnung finden muss dabei sicherlich UMB. Der kürzlich von der BKW übernommene ICT-Dienstleister Great Place to Work hat auch heuer wieder die besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet. Dabei habe man in diesem Jahr mit über 200 Organisationen zusammengearbeitet und über 34'000 Mitarbeitende zur Arbeitsplatzkultur in ihrem Unternehmen befragt. Alles in allem wurden 2022 51 Unternehmen für ihre herausragende Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet. Neun Organisationen in der Kategorie Small (20 bis 49 Mitarbeitende), 27 Organisationen in der Kategorie Medium (50 bis 249 Mitarbeitende) und 15 in der Kategorie Large (mehr als 250 Mitarbeitende). Und wie immer finden sich unter diesen ausgezeichneten Unternehmen auch zahlreiche Firmen aus dem ICT-Sektor.Besondere Erwähnung finden muss dabei sicherlich UMB. Der kürzlich von der BKW übernommene ICT-Dienstleister UMB steht in der Kategorie Large auf dem ersten Platz und erklärt, dass Teamspirit, Verlässlichkeit und Begeisterung einmal mehr gesiegt hätten. UMB wurde bereits zum fünften Mal in Folge als bester Schweizer Arbeitgeber gekürt, und Neu-CEO Martin Gartmann erklärt zur Auszeichnung: "Der erneute 1. Rang ist ein Versprechen an unser Team und unsere Kunden, UMB als beste Arbeitgeberin und Great Place to Work nachhaltig und selbstbestimmt weiterzuentwickeln." Hinter UMB auf Rang zwei in der Kategorie Large findet sich mit SAP ein weiteres ICT-Unternehmen, und ebenfalls ausgezeichnet wurde AWK Group auf Platz zwölf.

(Quelle: Great Place to Work) (Quelle: Great Place to Work)