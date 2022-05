Windows-Account wird Pflicht

(Quelle: Microsoft)

9. Mai 2022 - Über kurz oder lang dürfte es nicht mehr möglich sein, Windows ohne einen Online-Account beim Hersteller zu installieren. Dies zeigt ein kürzlich veröffentlicher Build zum 22H2-Update.

Microsoft zieht die Zügel bezüglich der Microsoft-Account-Pflicht zunehmend an. Über kurz oder lang dürfte es nicht mehr möglich sein, Windows ohne einen Online-Account beim Hersteller zu installieren, wie "Windows Latest" berichtet . Derzeit besteht die Möglichkeit, über einen lokalen Account die Einrichtung des Systems zu ermöglichen – in der Home-Edition ist dies aber bereits heute nicht mehr möglich. Zukünftig werden auch andere Windows-Varianten diesem Beispiel folgen. Dies zeigt zumindest der kürzlich veröffentlichte Build 22616 für das 22H2-Update des Microsoft-Betriebsystems. Die Möglichkeit, ein rein lokales Konto einzurichten, wird nach dem Update also auf allen Windows-Varianten nicht mehr möglich sein.Der Zugang zu modernem Windows kann für Privatpersonen folglich nur noch über einen Windows-Account und Internetverbindung erfolgen. Anders sieht es für Windows-Varianten aus, die über Volumen-Lizenzen bereitgestellt werden. Hier läuft die Verbindung über die jeweilige Windows-Domäne.Windows folgt mit der Account-Pflicht einem breiten Trend: Android-Geräte mit integrierten Play-Services lassen sich ohne Google-Account nicht in Betrieb nehmen. Ähnliches gilt für Apple-Geräte, wo der Zugang zu verschiedenen Apps und Services nur funktioniert, wenn man mit einer Apple-ID angemeldet ist. (rf)