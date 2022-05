Problem mit Outlook unter Safari führt zu wiederholten Downloads

(Quelle: Microsoft)

5. Mai 2022 - Nutzer von Apples Browser Safari, die auf ihren Macs Outlook für die Verwaltung ihrer E-Mails verwenden, haben derzeit mit einem Problem zu kämpfen. Ein Fehler in Outlook führt dazu, dass eine leere Token-Factory-Iframe-Datei wiederholt heruntergeladen wird.

In Outlook unter Safari ist offenbar der Wurm drin. Wie etliche Nutzer des E-Mail-Programms unter Apples Browser im Support-Forum von Microsoft berichten, wird beim Besuch der Outlook-Website auf ihren Mac-Rechnern eine leere Token-Factory-Iframe-Datei mit einer Grösse von Null Bytes immer und immer wieder heruntergeladen. Ein Microsoft-Mitarbeiter bestätigt derweil im selben Forum, dass das Problem bekannt ist und dass man der Ursache auf der Spur sei.Der Fehler ist offenbar zum ersten Mal am 2. Mai aufgetaucht, in einem weiteren Support Thread häufen sich die Beschwerden verärgerter Nutzer. Bis Microsoft einen offiziellen Fix für das Problem anbieten kann, besteht ein möglicher Workaround darin, die Downloads in Outlook unter Safari komplett zu deaktivieren. (luc)