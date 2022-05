Neue Social-Media-Plattformen für EU-Behörden

(Quelle: EU Video)

2. Mai 2022 - Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat ein Pilotprojekt gestartet, im Zuge dessen die Behörden zwei neue Social-Media-Plattformen erhalten. Diese sollen den Datenschutz fördern.

Die europäischen Behörden sollen unter der Federführung des Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) Wojciech Wiewiórowski und in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Informatik der Europäischen Kommission (Digit) zwei neue Social-Media-Plattformen erhalten: EU Voice und EU Video (Bild). Erstere Plattform setzt auf der Twitter-Alternative Mastodon auf, während sich zweitere der Youtube-Alternative Peertube bedient. Beide Plattformen befinden sich seit letzter Woche in der Pilotphase. Ziel der Projekte sei es, "alternative Plattformen für soziale Medien anzubieten, die dem Einzelnen und seinem Recht auf Privatsphäre und Datenschutz Priorität einräumen", wie "Golem" den Datenschutzbeauftragten in einem Bericht zititert. (af)