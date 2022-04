Trend Micro lanciert Sicherheitsplattform Trend Micro One

(Quelle: Trend Micro/SITM)

27. April 2022 -

Der Cybersecurity-Anbieter Trend Micro führt mit Trend Micro One eine umfassende Cybersecurity-Plattform ein, die nicht nur auf den hauseigenen Lösungen basiert, sondern ein wachsendes Ökosystem von Technologiepartnern einschliesst. Das Ziel: Kunden sollen damit ihre Cyber-Risiken besser verstehen, verwalten und mindern können, dies in einem Umfeld von überlasteten IT-Teams und immer raffinierteren und zunehmenden Attacken. Die Plattform bietet dazu Tools zur kontinuierlichen Risikobewertung und zur Erkennung, Bewertung und Abwehr von Bedrohungen.Trend Micro One ist mit seinen Funktionen für Risikomanagement, Management der Angriffsfläche und Reduktion der Cyber-Risiken laut Hersteller die umfassendste Plattform der Branche, vor allem auch dank der Ökosystem-Partner. Zum Start sind die Branchengrössen Bit Discovery, Google Cloud, Microsoft, Okta, Palo Alto Networks Servicenow, Slack, Qualys, Rapid7, Splunk und Tenable mit an Bord.Kevin Simzer, COO von Trend Micro: "Wir sind sehr stolz darauf, dass Partner aus dem Ökosystem die Integration in unsere Plattform schätzen. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen im Kampf gegen Cyberkriminelle. Denn gemeinsam ist unsere Branche stark, wenn es darum geht, Sicherheitslücken zu beseitigen, interne sowie externe Unternehmensressourcen zu identifizieren und entscheidende Schritte zur Entschärfung zu unternehmen." (ubi)