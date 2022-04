Öffentlicher Betatest von Softmaker Office für iOS gestartet

Öffentlicher Betatest von Softmaker Office für iOS gestartet

(Quelle: Softmaker)

(Quelle: Softmaker)

26. April 2022 - Softmaker hat einen öffentlichen Betatest für die iOS-Version seiner Office-Software gestartet. Die mobile Variante bietet dabei denselben Funktionsumfang wie auf einem Mac oder PC, wie der Hersteller verspricht.

Softmaker Office ist in einer öffentlichen Betaversion für iOS erhältlich. Damit lässt sich das Office-Paket auf einem iPhone oder iPad im selben Umfang nutzen wie auf einem Mac oder PC. Die Textverarbeitung Textmaker, die Tabellenkalkulation Planmaker und das Präsentationsprogramm Presentations stehen ab sofort kostenlos als Testversion bereit. Auf dem iPad arbeitet Softmaker Office mit Ribbons, auf dem iPhone mit einer für die einhändige Bedienung optimierten Benutzeroberfläche, so der Hersteller. Die iOS-Variante von Softmaker Office ist in der Lage, Dateien nahtlos in den Microsoft-Dateiformaten docx, xlsx und pptx zu öffnen und zu speichern.

TextMaker (Quelle: Softmaker) TextMaker (Quelle: Softmaker) TextMaker (Quelle: Softmaker) TextMaker (Quelle: Softmaker) TextMaker (Quelle: Softmaker) TextMaker (Quelle: Softmaker) TextMaker (Quelle: Softmaker) TextMaker (Quelle: Softmaker) PlanMaker (Quelle: Softmaker) PlanMaker (Quelle: Softmaker) PlanMaker (Quelle: Softmaker) PlanMaker (Quelle: Softmaker) PlanMaker (Quelle: Softmaker) PlanMaker (Quelle: Softmaker) PlanMaker (Quelle: Softmaker) PlanMaker (Quelle: Softmaker) Presentations (Quelle: Softmaker) Presentations (Quelle: Softmaker) Presentations (Quelle: Softmaker) Presentations (Quelle: Softmaker) Presentations (Quelle: Softmaker) Presentations (Quelle: Softmaker) Presentations (Quelle: Softmaker) Presentations (Quelle: Softmaker) (Quelle: Softmaker)

Textmaker bietet nebst einer automatischen Rechtschreibprüfung in mehr als 20 Sprachen auch Stilvorlagen, Tabellen und Grafiken sowie Funktionen wie Querverweise, Fussnoten, Stichwortverzeichnisse und Bildbeschriftungen. Auch das Speichern von Dokumenten in Cloud-Plattformen wie iCloud, Dropbox und Google Drive ist möglich. Planmaker wiederum kommt unter anderem mit 430 Excel-kompatiblen Rechenfunktionen und 80 Excel-kompatiblen Diagrammtypen. Und in Presentations lassen sich beispielsweise auch Multimedia-Elemente wie Soundclips und Musik wiedergeben. Ebenfalls mitgeliefert werden zahlreiche Designvorlagen und Folienstile. (luc)