Dell bringt DDR5 RAM mit bis zu 128 GB Kapazität und proprietärem Anschluss

(Quelle: iGPU Extremist / Twitter)

19. April 2022 - Mit dem Compression Attached Memory Module (CAMM) hat Dell eine proprietäre Speicherschnittstelle entwickelt. Diese unterstützt bis zu 128 GB DDR5 RAM.

Dell hat eine lange Tradition, wenn es um proprietäre Hardware geht. Etliche Desktop-Rechner des Herstellers aus Austin im US-Bundesstaat Texas enthielten bereits Bauteile, die nicht den gängigen Normen entsprachen. Nun hat es Dell offenbar wieder getan, denn laut dem Twitter-Nutzer iGPU Extremist hat das Unternehmen das sogenannte Compression Attached Memory Module (CAMM) entwickelt, eine proprietäre Speicherschnittstelle, die DDR5 RAM mit einer Kapazität von bis zu 128 GB unterstützt ( via "Tom's Hardware"). Diese soll im Notebook-Modell Precision 7670 zum Einsatz kommen, das Dell demnächst auf den Markt bringen will.Wie "Tom's Hardware" vermutet, ist das Ziel hinter CAMM aller Wahrscheinlichkeit nach, eine kompakte Alternative zum Ersatz von zwei SO-DIMM-Speichersteckplätzen zu bieten. So scheint das Bild ein Modul mit 16 integrierten Schaltkreisen zu zeigen, mit je acht Schaltkreisen auf jeder Seite. Das spricht für eine Dual-Channel-Konfiguration und dafür, dass CAMM der Ersatz für zwei SO-DIMM-Speichersteckplätze sein könnte. Für Dell bedeutet die neue CAMM-Schnittstelle wohl, dass die Speicheranbindung vereinfacht und auch kleiner wird, wodurch sie besser in dünnen Notebooks Platz findet. Für die Konsumenten hingegen heisst dies, dass sie beim Austausch oder Upgrade des Speichers auf RAM-Riegel von Dell angewiesen sind. (luc)