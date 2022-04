Update für Zero-Day-Sicherheitslücke in Chrome

(Quelle: Pixabay)

19. April 2022 - Und schon wieder bedroht eine Sicherheitslücke den Browser Chrome. Diesmal handelt es sich um eine Zero-Day-Schwachstelle in der V8 Javascript Engine, die mit dem dringend empfohlenen Update auf Version 100.0.4896.127 des Browsers behoben werden soll.

Google hat Version 100.0.4896.127 des Browsers Chrome für Windows, Linux und Mac veröffentlicht. Nutzern des Browsers wird dringend empfohlen, das Update aufzuspielen, denn dieser wird von einer Zero-Day-Schwachstelle bedroht. Wie Google in einem Blog-Beitrag schreibt, handelt es sich bei der Sicherheitslücke mit der Kennung CVE-2022-1364 um einen Type-Confusion-Fehler in der V8 Javascript Engine. Wie Google weiter schreibt, gebe es für die Schwachstelle bereits einen Exploit gibt, allerdings ist unklar, ob dieser bereits ausgenutzt wurde.Erst kurz vor der Entdeckung dieser Zero-Day-Schwachstelle musst Google mit einem Update bereits mehrere weitere Sicherheitslücken im Browser stopfen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die jüngste Version von Chrome steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (luc)