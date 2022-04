Swisssign setzt auf Online-Identitätsprüfung für die qualifizierte elektronische Signatur

14. April 2022 - Swisssign setzt neu auf einen vollständig digitalen Identifikationsprozess, um qualifizierte elektronische Signaturen gemäss schweizerischem Signaturgesetz (ZertES) leisten zu können.

Eigenen Angaben zufolge ist Swisssign das erste Schweizer Unternehmen, das den Zertifizierungsprozess der Online-Identifikation erfolgreich durchlaufen hat, um eine qualifizierte elektronische Signatur leisten zu können. Dies wird vom Schweizer Gesetzgeber seit dem 15. März 2022 ermöglicht. Somit können mit der Signaturlösung SwissID Sign ab sofort Dokumente digital, ohne physische Identifikation und somit komplett medienbruchfrei unterzeichnet werden, so Swisssign in einer Mitteilung. Dies bedeute für die Nutzer und insbesondere für Geschäftskunden eine Kostenreduktion, da sich der administrative Aufwand dadurch erheblich reduziere, erklärt Swisssign.Sowohl die digitale Identitätsprüfung als auch die digitale Signatur werden dabei über die SwissID App vorgenommen. Der Nutzer muss hierfür lediglich über einen SwissID Account verfügen. Für den Identifikationsprozess setzt Swisssign auf die in der Schweiz entwickelte Technologie von PXL Vision. Sie basiert auf einem durchgängig medienbruchfreien Ansatz. Ein biometrisches Identifizierungsverfahren prüft dabei mittels Smartphone-Kamera und Near Field Technology (NFC) amtliche Ausweisdokumente auf Echtheit. Damit werde gewährleistet, dass es sich um Originaldokumente handelt, die von der schweizerischen Eidgenossenschaft herausgegeben wurden, erklärt Swisssign. Um den Prozess abzuschliessen, wird mit einem Video-Selfie des Nutzers schliesslich überprüft, dass eine reale Person die Prüfung des Dokumentes durchgeführt hat und sie auch die Person auf dem geprüften Dokument ist. (luc)