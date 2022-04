Edge im Canary Channel hat Funktion zum Pausieren aller Extensions

(Quelle: Microsoft)

13. April 2022 - Die aktuelle Version von Edge im Canary Channel kommt mit einer Funktion, die es den Nutzern erlaubt, sämtliche Extension einer Website mit nur einem Klick auf einmal zu pausieren.

Im Canary Channel testet Microsoft einen neuen Build des Browsers Edge, in dem eine Funktion integriert ist, um sämtliche Extension einer Website mit nur einem Klick auf einmal zu pausieren. Herausgefunden hat dies Reddit-Nutzer Leo Varela , der auch Bilder des neuen Features veröffentlicht hat ( via "Windows Central"). Bereits jetzt lassen sich einzelne Extensions in Edge pausieren und dann wieder starten, mit der neuen Funktion besteht jedoch die Möglichkeit, gleich alle auf einmal zu stoppen. Dazu gibt es auch eine untergeordnete Option, die es erlaubt, alle Extensions auf Seiten mit sensiblen Inhalten zu pausieren, beispielsweise beim Online-Banking oder -Shopping.Ob und wann es die Funktion zum Pausieren der Extensions in den Edge Browser schaffen wird, ist nach wie vor nicht bekannt. (luc)