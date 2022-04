Problemloser Windows-11-Rollout bei Microsoft

(Quelle: Microsoft)

9. April 2022 - Wie unzählige Unternehmen rund um den Globus ist man auch bei Microsoft auf das neue Windows-11-Betriebssystem umgestiegen. Nicht ohne Stolz berichtet der Konzern jetzt über den Erfolg des Migrationsvorhabens, bei dem immerhin 190'000 Clients innert fünf Wochen aktualisiert wurden.

Microsoft hat das neue Betriebssystem Windows 11 im gesamten Unternehmen eingeführt, wobei der Rollout für 190'000 Clients fünf Wochen in Anspruch nahm. Das teilt der Tech-Gigant in einem Blog-Beitrag mit. Während dem Rollout legte Microsoft grossen Wert auf geringe Ausfallzeiten und eine hohe App-Kompatibilität. Praktisch für das Unternehmen war, dass bereits 99,7 Prozent der Apps kompatibel mit Windows 11 waren.Damit der Übergang unterbrechungsfrei verlief, teilte das verantwortliche Team von Microsoft Digital Employee Experience das Upgrade in drei Schritte auf. Zunächst entwickelte es einen Ausführungs- und Kommunikationsplan sowie einen Zeitplan. Anschliessend wurden Berichtsysteme eingerichtet, Tests durchgeführt, die Mitarbeitenden vorbereitet und Backend-Dienste aufgebaut. Zum Schluss stellte Microsoft Windows 11 auf allen geeigneten internen Geräten bereit."Die Einführung von Windows 11 bei Microsoft war die bisher reibungsloseste, bei der die Mitarbeiter in Rekordzeit mit dem neuesten Betriebssystem versorgt wurden", heisst es im Beitrag. Darin gibt Biswa Jaysingh, Principal Group Program Manager im Microsoft Digital Employee Experience Team, zudem noch Tipps für das unternehmensweite Rollout von Windows 11. So sei es wichtig, die Umgebung der eigenen Firma zu verstehen, um geeignete Zeit- und Kommunikationspläne zu erstellen. Ebenso seien Führungskräfte für die Akzeptanz des neuen Systems zentral. Jaysingh rät Unternehmen, vor dem Rollout ein Pilotprojekt mit einigen wenigen Geräten durchzuführen. Ebenso könne der kostenlose Dienst Windows Update for Business hilfreich sein. (vm)