Asus stellt sinkende Grafikkartenpreise in Aussicht

(Quelle: Asus)

29. März 2022 - Ab April will Asus die Preise seiner Grafikkarten um bis zu 25 Prozent senken. Weitere Hersteller könnten folgen.

Asus hat angekündigt, die Preise all seiner Grafikkarten senken zu wollen. Sowohl Einsteiger-Grafikkarten als auch solche im Mid-Range- und im High-Performance-Segment sollen ab April bis zu 25 Prozent weniger kosten. Wie "Tom's Hardware" mit Bezug auf ein Schreiben von Asus berichtet , seien dafür die sinkenden Zölle verantwortlich, welche die USA auf Produkte erheben, die aus China kommen. Ob diese Preissenkungen auch an Kunden ausserhalb der USA weitergegeben werden, ist jedoch unklar. Dennoch besteht dadurch die Möglichkeit, dass auch andere Grafikkartenhersteller die Preise für ihre Produkte senken werden. Darüber dürften sich die Gamer freuen, sind die Preise von Grafikkarten in den letzten beiden Jahren aufgrund der Produktions- und Lieferengpässe im Zusammenhang mit der Coronapandemie und wegen Hamsterkäufen durch Scalper und Cryptominer doch fast kontinuierlich gestiegen. (luc)