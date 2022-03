Google patcht Sicherheitslücke in Chrome

28. März 2022 - Mit einem ausserplanmässigen Update korrigiert Google eine Schwachstelle im Chrome-Browser, die bereits von Angreifern missbraucht wird.

Google hat den Chrome-Browser für Windows, MacOS und Linux auf die Version 99.0.4844.84 aktualisiert und damit eine sicherheitsrelevante Schwachstelle behoben. Wie der Internetkonzern in einem Blog-Beitrag mitteilt , wurde in der Javascript Engine V8 ein Fehler gefunden, dessen Risiko als hoch taxiert wird. Dazu wird angemerkt, dass die Schwachstelle bereits von Angreifern ausgenutzt wird. Bis eine Mehrzahl der Chrome-User das Update eingespielt haben, will Google deshalb mit der Bekanntgabe konkreter Details zum Bug auch noch zuwarten.Das Update für Chrome für die Windows-Plattform steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)