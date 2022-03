Beim iPhone 15 Pro kommt Face ID unters Display

(Quelle: Apple)

23. März 2022 - Während das iPhone 14 Pro noch mit einem runden Kameraloch und einer länglichen Aussparung für die Face-ID-Sensoren daherkommen soll, fällt die Face-ID-Aussparung dank einer neuen Technologie von Samsung beim iPhone 15 Pro wohl weg.

Laut dem koreanischen Branchenmagazin "The Elec" entwickelt Samsung Display für Apple eine neue Under-Panel-Kameratechnologie, mit der die Face-ID-Sensoren unter dem Display verschwinden. Zuerst soll Samsung laut dem Bericht die Technologie allerdings 2023 in der nächsten Generation der eigenen Foldables einsetzen, später im Jahr kommen dann die Pro-Modelle der iPhone-15-Serie dran.Aktuell sorgt die teils ungeliebte Notch dafür, dass Face ID beim iPhone funktioniert. Diese würde mit der neuen Technologie überflüssig. Ein Loch im Display gibt es dann beim iPhone 15 Pro nur noch für die Selfie-Kamera – das diesjährige iPhone 14 Pro soll ja mit einem runden Kameraloch und einer pillenförmigen Face-ID-Aussparung daherkommen. Bei der Under-Panel-Face-ID bleiben die Sensoren verborgen, wenn sie nicht genutzt werden. Die Kathode, die die oberste Schicht des OLED-Panels bildet, ist in einem speziellen Muster gefertigt, sodass sie für das Licht aus der OLED-Schicht transparent ist und gleichzeitig Licht von aussen zu den Face-ID-Sensoren durchdringen lässt. Samsung Display arbeitet dafür mit dem kanadischen Unternehmen OTI Lumionics zusammen. (ubi)