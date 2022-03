Windows 11: Wasserzeichen auf nicht unterstützten Systemen

(Quelle: Microsoft)

21. März 2022 - Es scheint nun festzustehen, dass auf Rechnern, welche die Mindestanforderungen für Windows 11 nicht erfüllen, während des Betriebs ein Wasserzeichen auf dem Desktop zu sehen sein wird.

Microsoft hat offenbar ein neues Feature in Windows 11 implementiert. So sollen künftig Nutzer, deren Rechner die Mindestanforderungen für das neue Betriebssystem nicht erfüllen, in der unteren rechten Ecke des Desktops ein entsprechendes Wasserzeichen zu sehen bekommen. Das Feature, das bereits im Februar dieses Jahres entdeckt worden war, wurde nun von Twitter-User Xeno auch in kürzlich erschienenen Insider Builds von Windows 11 gesehen ( via "Windows Central"). Es handelt sich dabei um einen weissen Text, der die Nutzer darauf hinweist, dass der Rechner die Systemanforderungen für Windows 11 nicht erfüllt.Es ist deshalb wahrscheinlich, dass das Wasserzeichen künftig auch in den öffentlichen Releases von Windows 11 Einzug findet, doch es gibt auch Widerstand seitens einzelner Nutzer, die gegen das Wasserzeichen sind. Microsoft hat sich jedenfalls noch nicht offiziell zum neuen Feature geäussert. (luc)