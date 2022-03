Asahi Linux für Macs mit Apple Silicon in Alpha-Version verfügbar

(Quelle: Asahi Linux)

21. März 2022 - Eine erste Alpha-Version von Asahi Linux ist verfügbar. Die Distribution ist für Rechner mit Apple Silicon gedacht und wird von einer Community von Open-Source-Spezialisten entwickelt.

Die Entwickler von Asahi Linux haben eine erste Alpha-Version des Betriebssystems herausgegeben, an dem sie seit rund einem Jahr arbeiten ( via "Golem"). Es handelt sich dabei um eine Linux-Distribution, die sich explizit an Macs mit Apple Silicon richtet. Wie die Entwickler erklären, seien alle M1-Macs im Visier des Projektes, ebenso wie zukünftige Generationen, jedoch nur, wenn es die Entwicklungszeit erlaube. Die erste Version von Asahi Linux soll auf den M1 Mac Mini zugeschnitten sein.Für die Installation der Alpha-Version von Asahi Linux werden MacOS 12.3 und 53 GB an freiem Speicherplatz vorausgesetzt. Wie die Herausgeber der Distribution weiter betonen, sei diese erste Version vor allem für Entwickler und Poweruser gedacht, die gebeten werden, Bug Reports einzureichen, um das Betriebssystem weiter zu verbessern. (luc)