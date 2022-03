Yallo bringt neue Cable-Angebote und verbessert Yallo TV

(Quelle: Yallo)

16. März 2022 - Zwei neue Cable-Internet-Abos mit weniger Speed für kleine Haushalte und Verbesserungen bei Yallo TV: Yallo baut sein Full-Service-Angebot aus.

Der Mobile-, Internet- und TV-Anbieter Yallo baut sein Vollsortiment in zwei Bereichen aus: Zu den bisherigen Cable-Internet-Angeboten Home Max Fiber (10 Gbit/s) und Home Max Cable (1 Gbit/s) kommen zwei neue hinzu, und der TV-Dienst Yallo TV bietet erweiterte Möglichkeiten.Das neue Internet-Abo Home Cable S wartet mit Download-Speed bis 300 und Upload-Speed bis 30 Mbit/ auf und kostet monatlich 59 Franken. Zu Beginn offeriert Yallo eine Einführungsaktion: Home Cable S kostet aktuell nur 34 statt 59 Franken pro Monat, dies inklusive Yallo TV. Etwas mehr Geschwindigkeit bietet Home Cable M (500/50 Mbit/s) zu 69 Franken pro Monat. Laut Yallo eignen sich die neuen Abos ideal für kleine bis mittlere Haushalte. Im Preis inbegriffen ist das Cable-Modem Giga Connect Box.Yallo TV ist ab sofort auch in Form einer App für die Streaming-Box Apple TV erhältlich. Und die Nutzer der eigenen Settop-Box Yallo TV Box können neu bis zu vier weitere Boxen für zusätzliche TV-Geräte für je 69 Franken beim Yallo-Kundendienst bestellen. Dazu kommen Verbesserungen in der Nutzeroberfläche wie ein optimierter Zapping-Modus und eine Suchfunktion mit Spracheingabe. (ubi)