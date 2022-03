Ukraine: Android warnt vor Luftschlägen

11. März 2022 - Google hat ein Warnsystem für Erdbeben erweitert, damit es nun auch vor Luftangriffen warnen kann. Der Rollout an die ukrainischen Android-Nutzer ist bereits angelaufen.

Google hat ein Warnsystem für Android-Nutzer in der Ukraine auf die Beine gestellt, das vor Luftangriffen warnt. Wie der Konzern via Blog Post mitteilt , müssten sich heute Millionen von Einwohnern in der Ukraine auf ein Luftalarmsystem verlassen, um rechtzeitig in Sicherheit zu kommen. Auf Wunsch und mit der Hilfe der ukrainischen Regierung habe man mit dem Rollout eines schnellen Luftschlag-Alarmsystems für ukrainische Andorid-Nutzer begonnen. Dieses arbeite als Ergänzung zum existierenden Warnsystem des Landes und basiere auf den bereits verfügbaren Warnmeldungen der ukrainischen Regierung.Dave Burke, Vice President of Engineering bei Google erklärte dazu via Twitter, das Warnsystem basiere auf dem bestehenden Warnsystem für Erdbeben, das mit kurzen Latenzzeiten arbeite. Der Rollout des Warnsystems sei nun angelaufen und würde in den nächsten Tagen alle Android-Anwender in der Ukraine erreichen. (rd)