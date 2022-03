Microsoft ist mit Hotpatching auf VMs gestartet

10. März 2022 - Microsoft ermöglicht es auf virtuellen Maschinen der Windows Server Azure Edition, Patches im laufenden Betrieb einzuspielen. Mit den neuesten Patches ist das Feature nun erstmals verfügbar.

Vor rund drei Wochen kündigte Microsoft Hotpatching an, ein Feature für Windows Server Azure Edition, dank dem Security-Updates auf Virtuelle Maschinen aufgespielt werden können, ohne dass ein Server-Neustart nötig wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Nun ist "Winfuture" aufgefallen , dass das neue Feature mit dem jüngsten Patchday erstmals umgesetzt wurde. Im Security Update Guide für die März-Updates heisst es entsprechend, dass die Funktion nun allgemein verfügbar ist. Zudem findet sich ein Link auf eine Site , auf der das Feature nochmals im Detail beschrieben wird. Dort ist unter anderem auch zu lesen, das Hotpatch global in allen Azure-Regionen verfügbar ist. (mw)