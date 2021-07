Security im Gesundheitswesen: DACH-Raum hat Aufholbedarf

(Quelle: Kaspersky)

14. Juli 2021 - Das Gesundheitswesen hat bekannterweise eine Reihe an Sicherheitsproblemen und wurde während der Pandemie vermehrt zur Zielscheibe. Eine Studie zeigt die Problematik nun aus der Sicht der Entscheider.

Eine Studie von Kaspersky zeigt, dass die Gesundheitssysteme im DACH-Raum in Sachen Security noch erheblichen Aufholbedarf haben. In der Schweiz stufen 74 Prozent der Befragten Entscheidungsträger aus der Gesundheitsbranche die Bedrohungslage in ihrem Unternehmen als hoch ein (Deutschland: 58,7 %, Österreich: 53 %). Sehr auffällig – besonders auch gegenüber dem deutschsprachigen Umland – ist, dass mehr als die Hälfte der Schweizer Entscheider nicht glauben, dass ihr internes Security-Wissen ausreicht, um das eigene Unternehmen vollumfänglich zu schützen (Schweiz: 60%, Deutschland: 44 %, Österreich: 31 %). Weiter stellt die Studie fest, dass gerade in Pandemiezeiten die Gesundheitsbranche ein hohes Angriffsniveau verzeichnen muss: In der Schweiz ist die Frequenz der Cyber-Angriffe bei 32 Prozent der Befragten gestiegen.