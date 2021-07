Apple konfrontiert UK-Patenttroll

Apple konfrontiert UK-Patenttroll

(Quelle: Apple)

13. Juli 2021 - Apple könnte den britischen Markt verlassen, wenn es gezwungen wird, zu viel Geld an einen Patenttroll zu zahlen, nachdem das Unternehmen in UK einen Fall verloren hat, so eine Anwältin von Apple.