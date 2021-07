Neue Details zum Pixel 6 von Google

(Quelle: Jon Prosser / Rendersbyian)

12. Juli 2021 - Im Netz wird schon länger über Googles kommendes Smartphone namens Pixel 6 spekuliert. Jetzt sind angeblich die finalen Spezifikationen der Geräte aufgetaucht.

Dass Google an einer Neuauflage seiner Pixel-Smartphones arbeitet, ist schon länger bekannt. Im April war bereits klar, dass der Internetkonzern in den neuen Geräten hauseigene Chips verbauen wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat Journalist und Leaker Jon Prosser in einem Bericht bei "Front Page Tech" die angeblich finalen Spezifikationen der neuen Google-Smartphones veröffentlicht, die von einer sehr zuverlässigen Quelle stammen sollen.So soll das Pixel 6 in einer normalen und einer grösseren Pro-Variante erscheinen. Beide Modelle sollen über eine Dreifach-Kamera verfügen, die in einem hervorstehenden Balken auf der Rückseite der Geräte angebracht ist (siehe Render-Bilder). Nebst den Google-Prozessoren sollen sie ausserdem mit WiFi 6 und 5G ausgestattet sowie AER-zertifiziert sein. Das Pixel 6 kommt mit 8 GB RAM, einem 6,4 Zoll grossen AMOLED-Display, einer 50-Megapixel-Kamera sowie einer 12-MP-Ultra-wide-Kamera und einer 8-MP-Frontkamera. Der Akku fasst 4614 mAh und der Datenspeicher je nachdem entweder 128 oder 256 GB.