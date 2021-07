Das sind die Versionen von Windows 11

(Quelle: Microsoft)

9. Juli 2021 - Windows 11 wird bis bisher auch als Kaufversion erhältlich sein. Von inoffizieller Seite sind jetzt Informationen zu den einzelnen Versionen aufgetaucht, in denen der Windows-10-Nachfolger angeboten werden dürfte.

Wenn Windows 11 im kommenden Oktober (oder November) allgemein verfügbar wird, dürften die meisten Anwender via klassischem Upgrade zur neuen Version des Windows-Betriebssystems kommen. Doch Windows 11 wird wie bis anhin auch in diversen Kaufversionen erwerbbar sein, wobei Microsoft es bis anhin unterlassen hat, über die verschiedenen Versionen im Detail zu informieren.Wie nun aber "MySmartPrice" meldet , ist auf der Website der Branchenorganisation Bluetooth Special Interest Group eine vermutlich echte Auflistung der sogenannten Windows 11 SKUs (das Kürzel steht für Stock Keeping Units) veröffentlicht worden, die folgende Versionen aufführt:• Windows 11 Pro• Windows 11 Home• Windows 11 Pro Education• Windows 11 Pro for Workstations• Windows 11 Enterprise• Windows 11 Education• Windows 11 Mixed RealityGegenüber dem aktuellen Windows-10-Portfolio ist die Mixed-Reality-Version neu dazugekommen, die wohl für die Nutzung im Zusammenhang mit Hololens konzipiert wurde. Gänzlich unbekannt sind indessen nach wie vor die Feature Sets der einzelnen Versionen. Es darf allerdings davon ausgegangen werden, dass es sich dabei ähnlich verhält wie bei den heutigen Versionen und etwa die Home-Version anders als die Pro-Variante keine Domänen- oder Bitlocker- Unterstützung bieten wird. (rd)