Proffix lässt Px5 vom Stapel

(Quelle: Proffix)

8. Juli 2021 - Proffix Software hat die Veröffentlichung seiner neuesten Business-Software-Version Px5 verkündet. Die Lösung kommt dabei mit neuem Look & Feel.

Die Schweizer Softwareschmiede Proffix hat seine Business Software in der rundum erneuerten Version Px5 veröffentlicht. Mit der Lancierung habe man die Software technologisch und funktional auf die künftigen Anforderungen des Marktes optimiert, erklärt Proffix zum Release. Dazu gehört unter anderem, dass Px5 mit einem neuen Look & Feel kommt mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, die sich an derjenigen von Microsoft Office orientiert. Ausserdem habe man in der modular aufgebauten Software Funktionen integriert, die die tägliche Administration vereinfachen sollen und mit denen die erfassten Daten im System besser genutzt werden können. Als Beispiel führt Proffix die so genannten Smarten Aufgaben an, die rechtzeitig und automatisiert auf Aufgaben wie beispielsweise auf offene Lieferantenrechnungen oder Ereignisse wie Geburtstage und Jubiläen aufmerksam machen. Ausserdem habe man in allen finanz- und absatzrelevanten Funktionen übersichtliche Dashboards integriert, die stets die wichtigsten Kennzahlen liefern.Mit dem Release von Px5 werde gleichzeitig auch die Produktstrategie eines offenen Ökosystems manifestiert, erklärt Proffix , das dabei helfen soll, die Digitalisierung in KMU voranzutreiben. So bietet die Software REST-API-Schnittstellen zur Integration von Drittlösungen wie Webshops, Kassensysteme, Dokumentenmanagement und von branchenspezifischen Applikationen sowie für individuelle Erweiterungen. Beispielsweise lassen sich mit den neuen Web Events Daten aus Px5 in Echtzeit synchronisieren und Prozesse in Drittsystemen live anstossen. Umgekehrt können mit Web Views Funktionen aus Drittlösungen, Webanwendungen oder individuellen Lösungen direkt in die Benutzeroberfläche von Proffix Px5 eingebunden und in Realtime genutzt werden, wie Proffix erklärt.