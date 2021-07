Ransomware-Attacke: Comparis.ch seit mehr als 24 Stunden down

(Quelle: SITM)

8. Juli 2021 - Die Site des populären Vergleichsdienstes Comparis.ch ist seit über 24 Stunden nicht zugänglich. Grund dafür ist eine Ransomware-Attacke.

Die Website von Comparis .ch, des populärsten Online-Vergleichsdienstes der Schweiz, ist seit mehr als 24 Stunden down. Wer auf www.comparis.ch surft, wird von der Meldung empfangen, dass die Server überlastet seien. Und auf Twitter und Facebook erklärt Comparis.ch, dass die IT mit Hochdruck an Lösungen arbeite und man informiere, sobald die Seite wieder online ist.Der Grund für den Ausfall ist eine Ransomware-Attacke. Dies hat Michael Kuhn, Sprecher von Comparis.ch, gegenüber "Swiss IT Magazine" erklärt. Bei dieser Attacke seien Daten verschlüsselt worden, und man sei aktuell damit beschäftigt, die Systeme wiederherzustellen. Damit dies geordnet geschehen könne, habe man sich entschieden, die Site komplett herunterzufahren. Die entsprechenden Backups seien aber vorhanden und Daten seien keine verloren gegangen, versichert Kuhn. Aktuell gehe man davon aus, dass Comparis.ch nach dem Mittag wieder zugänglich sei.Comparis.ch zählt rund 200 Mitarbeitende und ist mit laut eigenen Angaben über 100 Millionen Besuchen im Jahr eine der meistgenutzten Websites der Schweiz. (mw)