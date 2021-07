Microsoft wird Cloud PC wohl am 15. Juli vorstellen

(Quelle: Twitter / @ALumia_Italia)

8. Juli 2021 - Die Hinweise verdichten sich, dass Microsoft im Rahmen des Inspire-Partnerkonferenz kommende Woche seinen Cloud-PC-Service vorstellen wird.

Nachdem vor einigen Tagen ein Bild durchgesickert ist, das die Oberfläche von Microsofts Cloud-PC-Service andeutet ("Swiss IT Magazine" berichtete ), gibt es weitere Hinweise, dass die Vorstellung des Dienstes unmittelbar bevorsteht. Microsoft-Insiderin Mary Jo Foley berichtet nämlich , auf der Agenda der Microsoft-Inspire-Partnerkonferenz, die kommende Woche über die Bühne geht, eine Session mit dem Titel "What's Next in End-User Computing" gefunden zu haben. Diese findet am 15. Juli statt. Bei einem der Speaker der Session handelt es sich um Scott Manchester – seines Zeichens Director of Program Management für Cloud Managed Desktops und verantwortlich für die Entwicklung von Windows Virtual Desktop, Remote Desktop Services, Second Screen Remoting, Multimedia sowie Netzwerktechnologien. Die Session selbst soll sich um Microsofts neueste Cloud-Lösung für hybrides Arbeiten drehen.Foley geht davon aus, dass Microsoft Cloud PC ein virtualisierter Desktop as a Service ist, um remote auf einen Windows-Desktop sowie die Office Suite zuzugreifen. Cloud PC soll im Rahmen von Microsoft 365 zu einem monatlichen Preis pro User verkauft werden, was die Lösung von Windows Virtual Desktop respektive Azure Virtual Desktop unterscheidet, wo nach Azure-Verwendung abgerechnet wird. (mw)