Norton 360 neu mit integriertem Krypto-Miner

(Quelle: Nortonlifelock)

4. Juni 2021 - Die ehemalige Symantec-Software Norton 360 hat ein Krypto-Mining-Feature integriert bekommen, mit dem die Nutzer die Krypto-Währung Ethereum schürfen sollen.

Nortonlifelock, wie die Überreste von Symantec heute heissen, hat Norton Crypto angekündigt. Dabei handelt es sich um ein neues Feature für die Norton-360-Security-Plattform, welche das Mining der Krypto-Währung Ethereum ermöglicht. Die neue Funktion soll in diesen Tagen ausgewählten Nutzern bereitgestellt werden, die sich fürs Early-Adopter-Programm registriert haben. Die gewonnen Coins sollen aber nicht auf den heimischen Rechnern, sondern im neuen Norton Crypto Wallet gespeichert werden, einem neuen Cloud-Dienst, der auf den Nortonlifelock-Servern läuft. Gemäss der Ankündigung will man Norton Crypt in den kommenden Wochen allen Norton-360-Kunden zur Verfügung stellen.Nortonlifelock lässt offen, ob jeder Nutzer individuell schürft oder ob alle Aktivitäten in einem Pool zusammengezogen werden. Ebenfalls unklar ist, ob sich der Betreiber an den Mining-Aktivitäten bereichert. Ob sich das Mining-Modell via Antivirus-Software beim Symantec-Nachfolgeunternehmen allerdings zur neuen Cash Cow entwickeln wird, ist mehr als fraglich.Grosse Teile von Symantec inklusive dem Brand wurden Ende 2019 an Broadcom verkauft, während das Consumer-Business mit der Marke Norton im eigenständigen Unternehmen Nortonlifelock neu formiert wurde. Ende 2020 baute Nortonlifelook die Kundenbasis mit der Übernahme von Avira weiter aus. (rd)