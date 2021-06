Ryzen 5000G APUs von AMD ab August auch für Private verfügbar

(Quelle: AMD)

1. Juni 2021 - AMDs Ryzen CPUs mit Zen3-Architektur sowie mit integrierter Grafikeinheit waren bislang Herstellern vorbehalten. Ab August verkauft der Hersteller zwei Modelle aber auch an Private.

Bereits im April dieses Jahres kündigte AMD seine neue Serie von Ryzen 5000G Prozessoren mit integrierter Grafik an ("Swiss IT Media" berichtete ). Diese Prozessoren stellten ein Upgrade gegenüber der vorherigen Generation der 4000G-Hardware dar, indem sie AMDs neueste Zen 3-Kerne in Verbindung mit der integrierten Vega 8-Grafik verwendeten. Zu dieser Zeit wurden diese Prozessoren nur für den Markt für vorgefertigte Systeme freigegeben, mit dem Versprechen, dass Retail-Versionen später im Jahr verfügbar sein würden. Nun kündigt AMD zwei Ryzen 5000G-Modelle für den Einzelhandel an, die weltweit am 5. August auf den Markt kommen, wie "Heise.de" berichtet AMD betreibt zwei Linien von Prozessoren: solche ohne integrierte Grafik und solche mit integrierter Grafik, die leistungsstärkere Versionen des entsprechenden mobilen Siliziums verwenden. Normalerweise unterscheiden man zwischen den beiden, indem die erste als CPU und die zweite als APU bezeichnet, und AMD gibt den letzteren leicht identifizierbare Produktnamen, weil sie alle auf ein G enden, für Grafik.Als die 5000G-Familie zum ersten Mal offiziell angekündigt wurde, war AMD wieder führend auf dem Pre-Built-Markt. Das Hauptmerkmal bei dieser Markteinführung war, dass AMD sich auch verpflichtet hat, die Prozessoren in den Einzelhandel zu bringen, so dass Endverbraucher sie in den Regalen in offizieller Einzelhandelsverpackung mit voller Garantie kaufen konnten.